Tipps: So wächst das Zimmer mit den Kindern mit

Farben helfen

„Ist das Kind sehr schüchtern, kann mit Rottönen gearbeitet werden, denn diese Farbe weckt auf. Ohnehin schon unruhige Kinder werden mit Farbtönen wie Blau oder Grün positiv stimuliert“, erklärt sie.

Grau ist als Basisfarbton seit rund fünf Jahren im Trend. „Es gibt so viele verschiedene Grautöne. Außerdem sind sie dezent“, erklärt sie. Akzente werden in Folge mit knalligen Farben gesetzt. „Vorhänge, Bettwäsche und Teppiche können gezielt mit Farbtönen versehen werden und sind einfacher auszutauschen als große Möbelstücke“, erklärt die Kinderzimmer-Expertin. Für Mädchen greifen Eltern derzeit häufig zu einem Fliederton. Bubenzimmer werden in klassischem Denim-Look oder Krokodilgrün akzentuiert.