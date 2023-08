Engpässe bei Abnehmspritze: Vorerst nur noch für Diabetiker?

Betroffene Substanzen

Vom vorübergehenden Versorgungsengpass sind folgende in Österreich erstattete Diabetes-Präparate betroffen: Victoza (Novo Nordisk, Wirkstoff Liraglutide), Ozempic (Novo Nordisk, Substanz Semaglutide) sowie Trulicity (Eli Lilly, Substanz Dulaglutide). Neben verschiedenen Gründen, welche die weltweite Verknappung dieser Medikamentenklasse verursacht haben, ist einer der wesentlichen Auslöser die massiv gestiegene Nachfrage nach diesen Substanzen als unterstützende medikamentöse Therapie zum Abnehmen.

Zugelassen sind die Medikamente übrigens schon ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 27 kg/m2, wenn eine Begleiterkrankung vorliegt – ab einem BMI von 30 gilt man als adipös. Dazu kommt, dass Ozempic etwa nur für den Einsatz bei Diabetikern zugelassen ist, Off-Label wird es dennoch auch zum Abnehmen verschrieben.

Die produzierenden Unternehmen sind von der Nachfrage jedenfalls überwältigt und bemüht, die Phase der Verknappung so kurz wie möglich zu halten. Die Gesellschaften hoffen, dass sich in absehbarer Zeit die Verfügbarkeit bisher in Österreich erhältlicher Präparate und gegebenenfalls neuer Präparate deutlich bessert bzw. normalisiert. Aus heutiger Sicht erwartet die ÖDG dies für das erste Halbjahr 2024. Auf KURIER-Nachfrage rechnet Ozempic-Hersteller Novo Nordisk "noch einige Monate" mit Lieferengpässen, "jedenfalls bis ins Jahr 2024". Innerhalb von zwei Jahren sollen in Summe mehr als 4,6 Mrd. Euro investiert werden, um die gestiegene Nachfrage decken zu können. Die Versorgungssituation dürfte daher vorerst – je nach Entwicklung der Nachfrage – angespannt bleiben.