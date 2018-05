Endometriose: Zitrusfrüchte reduzieren Risiko

"Der Konsum von Früchten, insbesondere Zitrusfrüchten, verringert das Endometrioserisiko. Dies kann teilweise durch das Beta-Crypotxanthin, ein Carotinoid, das vor allem in rotem, orangem und gelbem Obst und Gemüse vorkommt und im menschlichen Körper in Vitamin A umgewandelt wird, erklärt werden", erklärt Univ. Prof. Andreas Obruca, Gründer und Leiter des Kinderwunschzentrums Goldenes Kreuz in Wien.

Endometriose: 10 bis 15 Prozent aller Frauen betroffen

Endometriose ist eine häufige Erkrankung bei Frauen, die zwischen der Pubertät und der Menopause auftritt – rund 10 bis 15 Prozent aller Frauen im fruchtbaren Alter sind betroffen. Bei Endometriose treten Herde aus Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Körper auf. Diese Herde verhalten sich genau so wie die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus. Das Blut kann jedoch nicht einfach abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursachen kann, die zu teils sehr starken Schmerzen und in extremen Fällen auch zur Gefährdung anderer Organe führen können.

Nachdem die Beschwerden – wie extrem starke Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder erhöhte Infektanfälligkeit – häufig nicht mit dieser Erkrankung in Verbindung gebracht werden, kann es einige Monate bis sogar Jahre dauern, bis Endometriose diagnostiziert wird. "Endometriose zählt zu den häufigsten Ursachen bei Frauen, die zu Unfruchtbarkeit führen. Die Erkrankung kann Eierstockzysten, Verwachsungen oder einen Eileiterverschluss verursachen, wodurch das Eintreten einer Schwangerschaft verhindert werden kann. Eine frühzeitige Diagnose ist deshalb besonders wichtig. Diese kann mithilfe einer Laparoskopie durchgeführt werden", betont Obruca.