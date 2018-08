Frau war bis zu Diagnose 200 Mal in Notaufnahme

Bei Endometriose handelt es sich um eine gutartige, aber chronische Erkrankung bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter. Sie tritt bei zehn bis 15 Prozent der Frauen auf, in Österreich sind rund 300.000 Frauen betroffen. Dabei treten Herde aus Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Körper aus. Diese Herde verhalten sich genauso wie die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus. Das Blut kann jedoch nicht einfach abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursachen kann, die zu teils sehr starken Schmerzen und in extremen Fällen auch zur Gefährdung anderer Organe führen können. Neben extremen Regelschmerzen können auch Schmerzen beim Sex, Wasserlassen oder Stuhlgang auftreten. Ein weiteres Symptom kann ein unerfüllter Kinderwunsch sein.