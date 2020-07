Eine fühlende Fußsohle: Wenn Stehen zum sinnlichen Erlebnis wird

Aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon Europe erhielt die Firma eine Förderzusage in der Höhe von 1,8 Millionen Euro. Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer gratulierten am Donnerstag. "Die Entwicklung von Saphenus ist eine hervorragende Idee", betonte Faßmann. "Es handelt sich um ein wunderbares Beispiel dafür, was in einer sehr kleinen Struktur unter extremem Konkurrenzdruck und in großem internationalen Wettbewerb in Österreich entstehen kann."

Kritik, dass beim jüngsten EU-Gipfel die Forschung auf der Strecke geblieben sei, wies Faßmann zurück: Wenn man zwischen altem und neuem Forschungsprogramm eine vergleichbare Preisbasis herstelle und berücksichtige, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten sei, gebe es gut 22 Prozent mehr Mittel für 2021-2027.