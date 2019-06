Beinprothese: Endlich kein Phantomschmerz mehr

Der nächste Schritt

„Damit bekommen wir endlich den Phantomschmerz in den Griff“, erklärt einer der weltweit führenden Prothesenforscher bei der Präsentation am Montag in Wien. Hubert Egger hat sich schon im Jahr 2007 mit der gedankengesteuerten Armprothese des Steirers Christian Kandelbauer einen Namen gemacht. Jetzt hat er mit Fachärzten aus Innsbruck und Brixen sowie mit Programmierern des österreichischen Start-up-Unternehmens Saphenus den nächsten Schritt vollzogen.

Dietmar Schmee, heute wieder eine absolut stattliche Erscheinung, ist einer von 30.000 Patienten, die in Österreich mit einer Prothese leben (siehe links unten). Der ehemalige Leistungssportler, Unternehmer und Fitnesstrainer erinnert sich, wie die Schmerzen über all die Jahre an seine Substanz gingen: „Ich hätte nie gedacht, dass ich körperlich und auch psychisch so eingehen würde.“

Am Ende hat er sich fast zur Gänze aus seinem Fitnesscenter in Grieskirchen zurückgezogen. Und in besonders dunklen Stunden habe er sich auch gefragt, ob er so weiterleben möchte.

„Ich bin daher dem Professor Egger und all den Menschen, die gemeinsam mit ihm meinen Neuanfang möglich gemacht haben, unendlich dankbar“, erklärt der Prothesenträger. Seit er seinen linken Fuß beim Gehen wieder spüren kann, hat er auch wieder viel mehr Selbstbewusstsein: „Ich habe wieder zu arbeiten begonnen, und ich trainiere auch wieder mit der Leidenschaft von früher.“