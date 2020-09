E-Bikes: Worauf man achten sollte, um das Verletzungsrisiko zu senken

Was empfehlen Sie, um das Unfallrisiko zu senken?

Prinzipiell rate ich allen E-Bike-Neulingen zu einer kurzen Einschulung mit einem Fahrtechniktraining, ganz besonders bei E-Mountainbikes. Das dauert nicht länger als eine Stunde, macht aber mit dem neuen Rad und der richtigen Bremstechnik vertraut. Aber man bekommt auch Tipps für das Aufwärtsfahren in steilerem und schwierigerem Gelände, etwa bei Wurzel-Trails, oder auch das richtige Abwärts-Riden auf Flowtrails (speziell angelegte Abwärtsstrecken für Mountainbikes). Andererseits bringt das E-Bike jetzt Menschen in die Natur hinaus, die sich bisher eher zu Hause eingeigelt haben. Auch wenn die Aktivität in der Natur Gefahren mit sich bringt, sollten die Freude an der Bewegung und das Naturerlebnis im Vordergrund stehen – mit einer verantwortungsbewussten Fahrtechnik.

