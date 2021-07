Sportler im Winter: Fit, aber besonders anfällig für Krankheiten

Wem es schwerfällt, sich zugleich auf zwei Tätigkeiten zu konzentrieren, der versteht, dass auch der menschliche Körper einmal überfordert sein kann. Nach einer ausgiebigen Sporteinheit oder einem Wettkampf zum Beispiel ist der Organismus beschäftigt, belastungsbedingte Schäden zu tilgen. Eigentlich Routinearbeit, aber dadurch ist das Immunsystem abgelenkt – und vernachlässigt seinen Job als „Türsteher“.

Das Open-Window-Phänomen bezieht sich auf genau diesen kurzen Zeitraum der erhöhten Anfälligkeit, in der Viren, Bakterien und andere Erreger – in bester Partycrasher-Manier – in den Körper eindringen können.