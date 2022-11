Infektionsanstieg von den Virusvarianten abhängig

Wie stark der Infektionsanstieg im kommenden Winter werde, "hängt aber vor allem davon ab, welche Virusvarianten sich in den kommenden Wochen durchsetzen". Die Omikron-Variante BF.7 wäre der bessere Fall, "diese Variante ist BA.5 sehr ähnlich, gegen das ein Großteil der Bevölkerung bereits immun ist. Es käme dann eine sanfte Winterwelle." Mit BF.7 wäre man im endemischen Zustand angekommen.

Bei BQ.1.1 hingegen wäre das nicht so klar festzustellen, denn hier gebe es zusätzliche Immunflucht - das Virus kann also dem Immunsystem von bereits Geimpften oder Infizierten besser entkommen. Und tatsächliche hole BQ.1.1. gerade in mehreren europäischen Ländern auf. "Wenn es dominant wird, könnte der Winter noch einmal schwierig werden."