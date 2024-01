Donald Trumps Werbung für umstrittene Covid-Therapie hatte tödliche Folgen

Relativ bald wurde klar, dass Hydroxychloroqin gegen Covid-19 nicht nur hilft, sondern auch für zusätzliche Todesfälle sorgt - unter anderem deshalb, weil der breite, ungeprüfte Einsatz schädliche Folgen für das Herz wie etwa Herzrhythmusstörungen, Herzschäden bis hin zum Herzversagen haben kann. Bereits im Mai 2020 warnte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) vor schweren Nebenwirkungen bei der Anwendung von Hydroxychloroquin. Wie groß dieser Schaden des voreiligen Einsatzes tatsächlich war, zeigt jetzt eine Metaanalyse von 44 klinischen Studien mit Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung währen der ersten Coronawelle.

Ein französisches Expertenteam von der Universität Lyon ermittelte eine Erhöhung der Sterblichkeit um 11 Prozent, wenn Spitalspatienten mit Hydroxychloroquin behandelt wurden. Die Forscherinnen und Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass alleine in den sechs untersuchten Ländern - USA, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und der Türkei - 16.990 Menschen durch die Behandlung mit Hydroxychloroquin starben. "Und das sind nur die Patienten, die an diesen 44 klinischen Studien teilnahmen, also in einem überwachten Setting", so die Pharmazeutische Zeitung. Die Studie ist im Fachjournal Biomedicine & Pharmacotherapy veröffentlicht worden.

Für das Autorenteam ist das Ergebnis ihrer Studie ein Beleg dafür, wie gefährlich es ist, bei schlechter Datenlage vorschnell ein Präparat aus einem anderen Einsatzgebiet für eine bisher nicht übliche Therapie zu verwenden. Dieser Off-Label-Einsatz müsste bei künftigen Pandemien strenger reguliert werden, um derartige negative Folgen künftig zu vermeiden.