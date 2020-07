dm bringt PCR-Test auf Coronavirus für zuhause in Online-Handel

Nach Bipa will nun auch dm in das Geschäft mit Selbst-Tests auf das Coronavirus einsteigen. Die Drogeriemarkt-Kette kündigte per Aussendung an, "ab sofort" einen PCR-Test des Salzburger Biotechnologieunternehmens Novogenia GmbH in seinem Online Shop anzbieten. Mit dieser Testmethode soll eine aktuelle Infektion nachgewiesen werden (im Gegensatz zu einer Untersuchung auf Antikörper aus dem Blut, das einen einige Woche zurückliegenden Kontakt mit dem Virus aufzeigt).

Der als „Coronavirus-Test für zuhause“ beworbene Test wird zum Preis von 119 Euro und ausschließlich im dm Online Shop erhältlich sein. „Damit folgen wir dem Wunsch vieler Kunden, einen niederschwelligen Zugang zu Coronavirus-Testungen zu ermöglichen - nämlich abseits der derzeit breit durchgeführten Testungen spezifischer Berufsgruppen und medizinisch indizierter Fälle", erklärt dm-Geschäftsführer Harald Bauer das Engagement. „Durch den exklusiven Online-Vertrieb wollen wir verhindern, dass mutmaßlich Infizierte oder deren nächste Angehörige bei der Beschaffung des Tests mit anderen Menschen in Kontakt kommen."