Warum Disney-Prinzessinnen in der echten Welt wohl depressiv wären

"Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende." Für klassische Märchen ist diese Schlussphase nur allzu typisch. Gemeint sind die weiblichen und männlichen Hauptcharaktere der jeweiligen Erzählung: Sie finden am Ende trotz aller Irrungen und Wirrungen zusammen.

Sie alle eint – nach überstandenen Widrigkeiten – eine stets rosige Zukunftsperspektive . In einer realen Welt wären sie allerdings "ernsthaften Gesundheitsrisiken ausgesetzt" , wie niederländische Forschende nun in einem Artikel im renommierten British Medical Journal befinden.

Einsamkeit bis psychische Gewalt

Ähnlichen Gesundheitsrisiken sei Jasmin aus der Aladdin-Erzählung ausgesetzt: Sie wachse "innerhalb der Mauern ihres Palastes (…) auf – mit dem königlichen Personal, den Wachen und den Prinzen, die um ihre Hand anhalten, als einzige soziale Interaktionspartner". Zudem besitze sie abgesehen vom Lampengeist Dschinni keine Freunde. "Die Forschung zeigt, dass Einsamkeit mit Demenz, psychischen Problemen und einem geschwächten Immunsystem in Verbindung gebracht wird", summieren die Fachleute.

Bei Cinderella, in unseren Breiten ursprünglich als Aschenputtel bekannt, kämen kindliche Belastungen zum Tragen. Aschenputtel hatte eine glückliche Kindheit, bis ihr Vater starb und sie mit einer kaltherzigen Stiefmutter und zwei verwöhnten Stiefschwestern zurückließ. Von da an ist Aschenputtel gezwungen, den Haushalt zu führen. Neben dem einschneidenden Verlust des Vaters und der ablehnenden Haltung verbleibender Bezugspersonen sei das Mädchen auch dauerhaft Staub- und Schmutzpartikeln (Cinderella muss der Erzählung nach neben dem Herd in der Asche schlafen) ausgesetzt – ein Risikofaktor für Lungenerkrankungen. "Aschenputtel braucht statt eines Prinzen eher eine Atemtherapie, um glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu leben", merken die Autorinnen und Autoren etwas augenzwinkernd an.

Psychische Gewalt muss auch Mulan, eine Disney-Heldin der Neunziger, erleben. Das mutige, intelligente Mädchen leidet unter der Rollenvorstellung im mittelalterlichen China. Frauen, die gezwungen seien, ein Leben zu führen, das ihren Vorstellungen fundamental widerspricht, würden infolge oft unter Angstzuständen oder anderen psychischen Erkrankungen leiden.