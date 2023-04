Psychologie: Kinder sehen im Bösen immer auch das Gute

Erbarmungslos, hinterhältig, rachsüchtig: Denkt man an Ursula die Meerhexe aus dem Disney-Klassiker „Arielle“, kommt einem wenig Schmeichelhaftes in den Sinn. Im Film kämpft das Krakenwesen mit großer Bitterkeit gegen ihren Bruder, den Meereskönig Triton, und macht ihm die Herrschaft über den Ozean streitig.

Doch liegt Ursulas Sinn nach Vergeltung wirklich ein zutiefst böser Charakter zugrunde? Oder schlummert in ihr vielleicht doch ein guter, durch Kränkungen grimmig gewordener Kern?

Mit dieser Frage sollte man sich am besten an das junge Zielpublikum wenden. Denn: Das potenziell Gute im Bösen zu erkennen, fällt Kindern offenbar leichter als Erwachsenen. Das legt eine neue Studie der University of Michigan nahe, die Mitte April im Fachblatt Cognition veröffentlicht wurde.