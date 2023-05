Virales Video: Warum haben alle Disney-Prinzessinnen die gleiche Nase?

Dass die Disney-Nasen an der Perfektion kratzen, zeigt die Forschung: Studien zufolge hat die perfekte Nase eine dezente Stups-Form und einen Winkel von 106 Grad – von der Lippe nach oben zur Stirn gemessen.

Fiese Nasen fĂĽr fiese Figuren

Wie stark sich die Nasen der Prinzessinnen ähneln, wird auch im Kontrast zu den Riechorganen grimmiger Figuren – etwa der Meerhexe Ursula oder Schneewittchens Stiefmutter – deutlich. Die Nasen besagter Bösewichte sind spitz, überdimensional groß, haben Höcker oder sehen auf andere Art unförmig aus.

Während Disney-Heldinnen mit perfekten Gesichtszügen bedacht werden, werden ihre fiesen Kontrahentinnen also mit unansehnlichen Nasen ausgestattet.

Das ist potenziell folgenschwer: Denn Disney-Filme vermitteln nicht nur Botschaften und Werte. Sie tradieren auch Rollenbilder und – nicht zuletzt – Schönheitsideale.

Die Sozialwissenschafterin Sarah M. Coyne von der Brigham-Young-Universität in Utah hat schon vor einigen Jahren den Einfluss von Disney-Prinzessinnen auf Mädchen untersucht. Ihre Studie liefert Hinweise dafür, dass das Spiel mit Prinzessinnen-Puppen beeinflusst, wie Mädchen denken und sich selbst wahrnehmen. "Disney-Prinzessinnen stellen so etwas wie die erste Begegnung mit dem schlanken Schönheitsideal dar – das beginnt im Alter von drei bis vier Jahren", so Studienautorin Coyne.