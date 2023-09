Können Disney-Prinzessinnen auch gute Vorbilder sein?

Infolge sah man sich an, wie sich der Körpertyp der Lieblingsprinzessin auf das Körpergefühl von Kindern auswirkt, also darauf, wie selbstbewusst sie sich in Bezug auf ihren eigenen Körper fühlen. Und welche geschlechtsspezifischen Rollenbilder sie beim Spielen zeigen.

Man sammelte Aussagen und Einschätzungen von Betreuungspersonen der Kinder und beobachtete, welche Spielzeuge sie verwendeten. Spielzeugwaffen galten etwa als stereotypisch männlich, Puppen als stereotypisch weiblich.

➤ Mehr lesen: Psychologie: Kinder sehen im Bösen immer auch das Gute

Dünne Figuren schaden nicht, aber ...

Es zeigte sich: Dünne Lieblingsprinzessinnen schadeten weder dem Körperbild, noch zementierten sie Rollenerwartungen ein. Allerdings: Kinder, deren Lieblingsprinzessinnen einen durchschnittlichen Körper hatten – wie Vaiana –, zeigten am Ende eine bessere Beziehung zu ihrem Körper. Sie standen dem Erforschen diverser Spiele auch offener gegenüber. Je intensiver die Bindung der Kinder an die Figur, desto stärker der Effekt.

Das habe viel damit zu tun, wie Prinzessinnen wie Vaiana dargestellt werden, sagt Shawcroft: "Sie rennen und klettern auf riesige Berge und bekämpfen Dinge", wird sie in einer Aussendung zitiert. "Bei diesen Prinzessinnen geht es in den Geschichten mehr darum, was sie mit ihrem Körper tun können, als darum, wie ihr Körper aussieht."

In Summe, so Shawcroft, würden Disney-Heldinnen mit ganz normalen Körpermaßen das Selbstvertrauen in den eigenen Körper stärken und Kindern "die Freiheit geben, auf unterschiedliche Weise zu spielen".