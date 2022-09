Diphtherie: Zahl der Fälle in Österreich nimmt zu

Derzeit kommt es in Österreich, wie in ganz Europa, zu einem gehäuften Auftreten von Diphtherie, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. In Österreich wurden in diesem Jahr bisher 17 Fälle bestätigt. "Die WHO betont in einer kürzlich veröffentlichten Aussendung an die nationalen Gesundheitsbehörden die Wichtigkeit der Auffrischungsimpfungen. In Österreich steht allen Kindern im Zuge des Impfprogramms des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherungsträger die Impfung gegen Diphtherie kostenfrei zur Verfügung. Nach der Grundimmunisierung ist alle zehn Jahre bzw. ab 60 Jahren alle 5 Jahre eine Auffrischungsimpfung empfohlen", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.