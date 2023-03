Diese Fachärztin verhilft Medikamenten zum Durchbruch

Muss das unsereins so zur Kenntnis nehmen, ohne da aktiv helfen zu können?

Helfen können auch Sie bzw. all jene, die nicht so viel Geld zum Investieren haben.

Und zwar?

Wenn wir es international vergleichen, zum Beispiel mit Großbritannien oder auch osteuropäischen Ländern, ist man in Österreich besonders zurückhaltend, was die aktive Teilnahme an den klinischen Studien betrifft. Immer noch sehen sich die meisten eher als Versuchskaninchen und nicht als jemand, der in der Innovationskette einen Beitrag leisten möchte. Damit neue Therapien Leiden von Menschen abmildern.

Da könnten sich gerne ein paar mehr melden, um Sie an dieser Stelle zu zitieren?

Ja, das wäre sehr hilfreich.

Ihre berufliche Karriere ist nicht linear. Sie sind eine sehr gut ausgebildete Ärztin, zudem Medizin-Managerin. Hat Ihnen das beim Gründen Ihrer Firma geholfen?

Unbedingt. Ich habe mich immer in unterschiedlichen Netzwerken bewegt. Diese Kontakte helfen mir jetzt.

Und wie geht es jetzt Ihrem Unternehmen finanziell?

Die Pandemie hat unsere Entwicklung nicht gefördert. 2023 wollen wir uns daher stabilisieren. Wir sind dabei, unsere Schäfchen langsam ins Trockene zu bringen.