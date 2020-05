Wie eine Türkin den Österreicherinnen vorturnt

Sevgi Aydin

Zum Aufwärmen dreht sie mit den Kursteilnehmerinnen langsame Runden, dann auch die Hüften und die Arme. Alle folgen brav ihren Anweisungen. Die Akzeptanz ist groß, und der Spaß kommt nicht zu kurz. Was zu erwähnen ist. Denn zum einen gelingt hier gerade still und heimlich Integration in Reinkultur (die Schlagzeile "Türkin trainiert Österreicherin" wird nie den Weg in die Krawallzeitungen finden). Zum anderen kann sichtrotz ihrer Jugend gut behaupten. Mit ihren 46 Jahren ginge sie gut und gerne auch als Tochter der munteren Truppe aus der Nachbarschaft durch. Die meisten Turnerinnen sind bereits längere Zeit im Ruhestand.

"Ich sehe mich hier wie eine Brücke", sagt die Bewegungsbetreuerin, bevor sie ihre Damen zu den Zimmerrädern bittet. Um ihre Rückenschmerzen los zu werden, hat sie anfangs selbst Kurse besucht. Menschen wie die Frau Gerti haben sie dann ermuntert, sich bei der ASKÖ ausbilden zu lassen. Heute kann sie ihnen als Kursleiterin viel von dem Vertrauensvorschuss zurückgeben.