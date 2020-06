Weniger Einkommen – mehr Kilos

Ein Armutszeugnis für das österreichische Gesundheitssystem ergibt sich auch aus einer anderen Studie des Ludvik-Forscherteams.

Verglichen wurden in der Studie bosnisch-stämmige Diabetiker, die am Wiener AKH sowie an einer Klinik in Banja Luka behandelt werden. Dabei zeigte sich, dass die in Wien betreuten Patienten deutlich mehr Übergewicht und schlechtere Blutzuckerwerte (HbA1c-Wert im Blut) aufwiesen als ihre Landsleute in Bosnien – dies, obwohl in Wien mehr Schulungen angeboten werden als in Banja Luka.

Die Mediziner gehen davon aus, dass mehr Migranten in den Gesundheitsberufen helfen könnten.