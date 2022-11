Diabetes: Sport am Nachmittag oder Abend besser für Blutzucker

Wenig Bewegung und viel Zeit im Sitzen erhöhen das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Typ-2-Diabetes. Frühere Untersuchungen zeigten bereits, dass kurze Unterbrechungen von langem Sitzen - Stehen oder leichte Bewegung - zu einem niedrigeren Blutzuckerspiegel führen.

Doch nicht nur Bewegung an sich - auch ihr Zeitpunkt ist für den Stoffwechsel ausschlaggebend. Das zeigt eine von der Universität Leiden im Fachblatt Diabetologia kürzlich veröffentlichte Studie. So ist körperliche Aktivität am Nachmittag oder Abend mit einer geringeren Insulinresistenz - und damit einer besseren Blutzuckerkontrolle - verbunden als über den Tag verteilte Bewegung.

Ein Viertel geringer

Das niederländische Team unter der Leitung von Jeroen van der Velde verwendete Daten aus der Netherlands-Epidemiology-of-Obesity-Studie, die Männer und Frauen im Alter von 45 und 65 Jahren mit einem BMI von 27 oder mehr einschloss (womit sie in die Kategorie übergewichtig oder fettleibig fielen). Eine weitere Gruppe diente als Kontrollgruppe, so dass die Studie insgesamt 6.671 Personen umfasste.