Blutzucker und Cholesterin sind Zeitbomben

Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverschluss. So lauten die offiziellen Todesursachen, wenn eine kardiovaskuläre Erkrankung der Verstorbenen vorliegt. In Wirklichkeit ist die Erkrankung aber nur eine Folgeerscheinung von Diabetes. Univ. Prof. Martin Clodi, Primar an der Internen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft, weist neben der grundsätzlichen Problematik (siehe Artikel Seite 3) noch auf eine „verhängnisvolle Verbindung“ hin.