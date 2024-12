Diabetes-Therapie: Nur wenige Patienten erreichen alle Zielwerte

Harald Sourij von der Stoffwechselmedizin-Studieneinheit der MedUni Graz und als Co-Autoren zum Beispiel der derzeitige Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG), Peter Fasching (Wien), und die übrigen Co-Autoren haben zwischen 2021 und 2023 eine österreichweite Querschnittstudie (AUSTRO-PROFIT) durchgeführt. Es handelte sich um eine Untersuchung mit Daten aus der niedergelassenen Medizin (Allgemeinmedizin, Diabetologen), also in der Primärversorgung.

Insgesamt wurden 8.080 Allgemeinmediziner und Diabetologen aus ganz Österreich eingeladen. 62 Ärzte beteiligten sich. Sie nahmen je zehn bis 15 Personen mit bzw. ohne Typ-2-Diabetes auf. Es waren schließlich 635 Menschen mit Typ-2-Diabetes in dem Sample. Das Durchschnittsalter betrug 66,7 Jahre. Die mittlere Diabetes-Dauer lag bei zehn Jahren, der Body-Mass-Index bei einem Wert von 29 (etwas unter Adipositas).

800.000 Menschen betroffen

Das Problem, so die Autoren der Einleitung der im Fachjournal Diabetes, Obesity and Metabolism erschienenen Studie: "In Österreich leiden etwa 800.000 Menschen an Diabetes, 85 bis 90 Prozent von ihnen an Typ-2-Diabetes. Die jährliche Zahl der Todesfälle aufgrund von Diabetes übersteigt jene durch Brustkrebs, Dickdarmkrebs und Verkehrsunfälle. Diabetes stellt eine enorme Belastung für die Gesundheitssysteme dar und verursacht weltweit Gesundheitsausgaben von ca. 760 Milliarden Euro und in Österreich von drei Milliarden Euro (im Jahr; Anm.)."