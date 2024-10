Hochfunktionale Depression: Wenn sich hinter einem Lächeln Überforderung verbirgt

KURIER: In Ihrem Buch erwähnen Sie einen Autor, der die hochfunktionale Depression als "Smiling Depression" bezeichnet. Inwiefern sieht man betroffenen Menschen die Depression nicht an?

Menschen, die zuverlässig ihrer Arbeit nachgehen, im Kontakt eloquent sind, an den richtigen Stellen lachen und als leistungsfähig gelten: "Wenn diese Personen von jetzt auf gleich zusammenbrechen, sind alle überrascht", schreibt die Psychiaterin und Psychotherapeutin Michelle Hildebrandt in ihrem Aufklärungsbuch "Hochfunktionale Depression: Das übersehene Leiden" .

Michelle Hildebrandt: Ist von Depression die Rede, haben viele ein ähnliches Bild im Kopf: Menschen mit einem eher starren Gesichtsausdruck, die im Alltag niedergestimmt und verlangsamt wirken, was für die klassische Depression sehr typisch ist. Bei einer hochfunktionalen Depression sind diese Symptome vorhanden, aber in abgeschwächter Form. Die Personen sind noch auflockerbar, können Freude empfinden, sind aktiv. Deswegen der Begriff "Smiling". Welche Symptome treten in der Entwicklung der Depression auf? Meist ist es so, dass sich die Depression langsam entwickelt und zunächst von den Betroffenen selbst kaum als solche wahrgenommen wird. Die Personen bemerken zwar, dass sie schlecht schlafen oder zunehmend gereizt und überfordert sind, können der Situation aber erst mal standhalten. Nicht selten werden Betroffene zynisch oder sarkastisch. Verstärkt sich die Symptomatik, reagieren sie mit sozialem Rückzug, um die Überlastung zu stemmen. Welche Persönlichkeitsstile liegen einer hochfunktionalen Depression oft zugrunde? Prinzipiell erlaubt ihre Persönlichkeit Betroffenen, aufkommende Symptome eine Zeit lang mit aktiven Bewältigungsstrategien zu kompensieren. Was bewirkt, dass nach außen eine Fassade aufrechterhalten wird. Das alles passiert meist vor dem Hintergrund hoher Leistungsbereitschaft. Für Betroffene hat Leistung großen Stellenwert, was positiv und negativ ist. Positiv, weil es eine Ressource sein kann, Schwierigkeiten besser zu bewältigen. Negativ, weil die Gefahr besteht, sich zu überfordern. Die hohe Leistungsbereitschaft bedeutet in der Regel eine bessere Prognose in der Behandlung, es kommt seltener zu einer schweren, chronischen Depression. Hilfreich sind Eigeninitiative, Flexibilität, Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen – die Betroffenen können diese Ressourcen nutzen, um selbst etwas an ihrer depressionsauslösenden Situation zu verändern.

Und die hohe Leistungsbereitschaft äußert sich vor allem im Zusammenhang mit Arbeit? Im Zusammenhang mit Lohnarbeit, aber auch Care-Arbeit, die mehrheitlich Frauen betrifft. Die hohe Leistungsbereitschaft ist oft verbunden mit ausgeprägter Verantwortungsübernahme. Die Menschen denken sich "Ich bin immer für alles zuständig, ich muss helfen, ich will sogar helfen". Das kann zu Überforderung führen, was neben der Erwerbsarbeit definitiv auch im familiären Kontext auftreten kann. Sie schreiben, dass hinter der Leistungsbereitschaft liegende Glaubenssätze das eigentliche Problem sind ... Hohe Leistungsbereitschaft hat den Nachteil, dass sie oft damit zusammenhängt, den eigenen Selbstwert über Leistung zu definieren. Betroffenen fällt es schwer, Grenzen zu setzen und "Nein" zu sagen. Sie fürchten den Verlust von Anerkennung. Dahinter stehen Glaubenssätze, wie der typische Gedanke "Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste". Selbstwert sollte sich immer auf mehrere Säulen stützen. Wichtig sind das soziale Netz, Freunde, Familie, ein sinnstiftendes Hobby. Welche Bewältigungsstrategien erlauben es Betroffenen, weiter zu funktionieren? Betroffene können sich meist gut strukturieren. Wenn viele Aufgaben zu erledigen sind, sind sie in der Lage, den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen. Sie verfügen über ein hohes Maß an Struktur, was manchmal in eine Zwanghaftigkeit münden kann. Auch Bewegung als Bewältigungsstil ist typisch. Bei anhaltender Überforderung können dysfunktionale Bewältigungsstrategien zunehmen, zum Beispiel vermehrter Alkohol- oder Drogenkonsum. Wie lange ist so eine Überlastung tragbar? Es kann durchaus sein, dass jemand über längere Zeit darunter leidet. Letztlich führt oft eine eher unbedeutende Kleinigkeit dazu, dass es zur depressiven Dekompensation kommt, also einem Zusammenbruch, bei dem nichts mehr geht.

Michelle Hildebrandt: "Hochfunktionale Depression: Das übersehene Leiden", Hirzel Verlag, 22 Euro, erscheint am 15. Oktober 2024.

Es gibt aber nicht den einen Auslöser für eine Depression an sich? Das stimmt, neben hirnphysiologischen Prozessen spielt zum Beispiel die Vererbung über Generationen hinweg eine Rolle. Auch als Kind mit einem psychisch kranken Elternteil aufzuwachsen, ist eine Belastung. Manche müssen früh Verantwortung übernehmen für Familienmitglieder, oder haben ein traumatisches Erlebnis. Letztendlich sind es genetische Einflüsse, Kindheitserlebnisse, Umweltfaktoren und äußere Belastungen, die zusammenkommen müssen. Was ist bei der Bewältigung einer hochfunktionalen Depression entscheidend? In der Therapie konkrete Auslöser ansehen und analysieren, wie sich die Lebenssituation entwickelt und zu einer Krise geführt hat. Der eigene Leistungswille soll nicht beseitigt werden, sondern es geht darum, einen Mittelweg zu finden zwischen Freude an Leistung und Zeit für Erholung. Am wichtigsten ist, die dysfunktionalen Glaubenssätze zu hinterfragen und durch angemessene und hilfreiche zu ersetzen. Betroffene sollen erkennen, wo es im Leben Schieflagen gibt. Bestehen in der Partnerschaft Probleme? Wie kann Arbeit künftig anders gestaltet werden?

Zur Autorin Michelle Hildebrandt, geboren 1970 in Lübeck, ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Heute lebt und arbeitet sie in Lübeck und Hamburg. 2019 erschien ihr erstes Sachbuch "Neurodiät", 2021 das Sachbuch "Die Patientenfänger". In ihrem neuen Buch "Hochfunktionale Depression: Das übersehene Leiden. Ein Aufklärungsbuch" schreibt sie über die hochfunktionale Depression als eine atypische Form der Depression und erklärt Fallbeispiele, Behandlungsansätze, Resilienzforschung und Entspannungsverfahren.