Demenz bei Babyboomern: "Da kommt was auf uns zu"

Die Zahl der Demenz-Betroffenen wird sich im Vergleich zum Jahr 2000 bis 2035 verdoppeln und damit auch die Herausforderungen der Versorgung, warnte Georg Psota, Leiter des Psychosozialen Dienstes in Wien kürzlich bei einer Veranstaltung des Vereins ganznormal.at, der sich für die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten einsetzt. "Da kommt was auf uns zu. Nur durch Früherkennung wird es möglich sein, Demenzerkrankungen zumindest zu stabilisieren und medikamentös zu behandeln, natürlich hoffen wir auf noch wirksamere Medikamente in einigen Jahren. Daher der Appell sich rechtzeitig untersuchen zu lassen. Ein eigener Test macht es möglich, die Erkrankung festzustellen", erklärte Psota, der auch stellvertretender Vorsitzender von ganznormal.at ist.

➤ Mehr lesen: "Ich weiß, wie es ist, mit Demenz zu leben"

Die früherer Leiterin der Abteilung für Psychiatrie am LKH Villach, Christa Rados, erläuterte im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion die Situation, in dem sie detailliert die Babyboomer-Generation beschrieb: "Das ist eine große Gruppe, die die Gesellschaft ausmacht und gerade diese Generation kommt aus einer Zeit von sehr selbständigen Persönlichkeiten, die sich nach den 68er entwickelt hat und ganz anders zu verstehen ist als unsere Eltern." Rados weiter: "Dieser Generation zu sagen, was sie zu tun habe, wird schwer sein, vielmehr geht es um Aufklärung und Betreuung dieser Menschen und um gemeinsames Verständnis erzeugen."