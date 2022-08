Das sind die fünf emotionalen Auslöser, warum Menschen weinen

Der Mensch ist vermutlich das einzige Lebewesen, das aus emotionalen Gründen weint. Doch welche Gefühle lassen die Tränen kullern? Dieser Fragen sind Psychologinnen und Psychologen der Universitäten Ulm (Deutschland) und Sussex (Großbritannien) nachgegangen, ihre Erkenntnisse haben sie jetzt im Fachjournal Motivation and Emotion veröffentlicht.

Die Wissenschafter teilen die menschlichen Tränenflüsse dabei in fünf Kategorien ein: Einsamkeit, Machtlosigkeit, Überforderung, Harmonie und Medienkonsum sind kurz zusammengefasst die Gründe, warum Menschen weinen. Dass sie genau diese Kategorien ausgewählt haben, begründen die Forscher so: Emotionale Tränen treten immer dann auf, wenn psychologische Grundbedürfnisse entweder nicht erfüllt oder aber sehr intensiv befriedigt würden. So verweisen die Psychologinnen und Psychologen etwa darauf, dass Einsamkeit durch ein nicht erfülltes Bedürfnis nach Nähe zustande kommt – und so zu Tränen führen könne. Zu dieser Kategorie zählen sie auch Tränen aufgrund von Liebeskummer oder Heimweh.