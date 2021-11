Das Mädchen Gian kann dank Gentherapie jetzt viel besser sehen

Bei der neuen, 2018 in der EU zugelassenen Therapie werden harmlose Trägerviren mit korrekten Kopien des Gens RPE65 unter die Netzhaut injiziert. „Die Viren transportieren das Gen in die Netzhautzellen. Diese beginnen dann mit der Produktion des fehlenden Enzyms.“

Das gesunde Gen wird in die Zellen, aber nicht in ihre Erbsubstanz eingebaut. „Die Netzhautzellen vervielfältigen sich nicht mehr. Es muss also gelingen, einen Teil der bestehenden Zellen funktionstüchtig zu machen.“ Durch die Therapie wird die Orientierungsfähigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Dunkelheit verbessert: „Die Patienten können Gesichter, Umrisse und Farben besser erkennen.“

Labyrinth-Test

Nachgewiesen wurde dies in Studien mit einem aufwendigen Labyrinthtest, bei dem sich die Patienten bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen orientieren und Hindernisse erkennen mussten. „Es ist keine Therapie, die ein komplett normales Sehen wiederherstellen kann. Aber es verbessert die Dunkelsichtstörung und erhöht die Selbstständigkeit und Lebensqualität massiv.“ Geringer ist die Auswirkung auf das Sehvermögen bei gutem Licht: „Für diese Patienten entscheidend ist aber die verbesserte Orientierungsfähigkeit in der Dunkelheit.“

„Eingriffe an der Netzhaut zählen zu den größten und komplexesten im Bereich der Augen“, erklärt der Netzhautchirurg Michael Georgopoulos vom Wiener AKH, der beide Patienten operiert hat. „Normalerweise möchte man die Netzhaut, diese Feinstruktur im Augenhintergrund, gar nicht berühren, aber hier ist das unvermeidbar.“

Mit der Spritze

Um Schäden zu verhindern, kommen Injektionsnadeln mit einem Durchmesser von nur 0,255 oder 0,080 Millimeter zum Einsatz. Injiziert wird ein Drittel Milliliter des Medikaments. „Es braucht ein optimales Zusammenspiel von Spitalsapotheke – das Präparat ist tiefgefroren –, Anästhesist, OP-Assistent und Chirurgen.“

Bisher gibt es aus den Studien Daten der ersten behandelten Patienten über rund zehn Jahre: „Da blieb die Sehverbesserung stabil. Natürlich hoffen wir, dass die Wirkung dauerhaft anhält und eine Erblindung verhindert wird“, sagt Georgopoulos. Vorgesehen ist nur eine einmalige Therapie – laut der deutschen „Stiftung Auge“ koset sie für beide Augen insgesamt zirka 600.000 Euro.