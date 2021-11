La Palma: Forscher filmte Lava-Bombe, die an ihm vorbeirollte

Der spektakuläre und besonders zerstörerische Vulkan auf der Kanareninsel La Palma hat auch am Sonntag - sechs Wochen nach seinem Ausbruch - nichts an Heftigkeit eingebüßt. Der Feuerberg in der Cumbre Vieja im Süden der Insel lockt Forscher und Touristen gleichermaßen an. Dem Geochemiker Harri Geiger sind dabei spektaktuläre Aufnahmen gelungen. In der ersten Video sieht man, wie die Lava-Bombe den Berg herunterkullert.