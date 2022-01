Wie stark ältere Menschen vom dritten Stich profitieren

Noch unklar sei allerdings, wie lange der Schutz durch zusätzliche Impfungen anhalte, da es sich bei den aktuellen Daten um Menschen handle, die erst vor kurzem geimpft wurden, erklärt Natalie Dean, Biostatistikerin an der Emory University gegenüber der New York Times.

Laut der International Coalition of Medicines Regulatory Authorities müsse künftig eine Alternative zur Verabreichung mehrerer Auffrischungsdosen in kurzen Abständen gefunden werden: "Es ist notwendig, eine langfristige Strategie für die Art der Impfstoffe zu entwickeln, die für die künftige Behandlung von Covid erforderlich sind."

Auch Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der CDC betont bei einem Briefing im Weißen Haus, wie wichtig es sei „die Covid-Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten“.

Nach Ansicht vieler Virologinnen und Virologen wird das allerdings nicht alle paar Monate notwendig sein. So glaubt die Virologin Dorothee von Laer von der MedUni Innsbruck nicht, dass alle paar Monate eine Impfung gegen das Coronavirus notwendig sein wird. Sie rechnet mit „regelmäßigen, an die aktuelle Variante angepassten Auffrischungsimpfungen jeden Herbst, wenn erst mal über 95 Prozent der Menschen immun sind – durch Infektion oder Impfung.“

"Brauchen immer dreimaligen Kontakt"

Für den Booster sprach sich kürzlich auch Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München (TUM) und am Helmholtz Zentrum München, auf einer Presskonferenz des deutschen Science Media Center zu zukünftigen Impfstoffstrategien gegen COVID-19 aus.

Ein Fehler der Pandemie-Kommunikation sei gewesen, den zweiten Stich bereits als vollständige Impfung zu bezeichnen: „Wir wissen eigentlich von ganz vielen Impfstoffen, dass uns zweimal Kontakt mit dem Antigen nicht ausreichen, sondern dass wir immer den dreimaligen Kontakt brauchen.“ Das treffe etwa auf Tetanus, Polio, Keuchhusten und Hepatitis B zu. So komme es „nicht nur zu einer Verbreiterung der Antikörperantwort, sondern auch zu qualitativ hochwertigeren Antikörpern“, sagte Protzer.

Der dritte Stich erhöht die sogenannte Avidität, erklärt Protzer weiter. Das bedeutet, dass sich die Antikörper fester an das Virus binden, also daran „kleben bleiben“. „Diese erhöhte Avidität, die sieht man wirklich eben nach dem dritten Kontakt mit diesem Antigen", so Protzer.

Immunologisch gesehen mache es wenig Unterschied, ob man sich infiziere oder sich impfen lasse: „Die Omikron-Welle, die jetzt gerade durchschießt, wird ganz sicher die Immunantwort bei vielen Menschen auch nochmal verstärken – und zwar sowohl in Richtung Omikron verstärken als auch natürlich insgesamt in ihrer Qualität und in ihrer Breite verstanden. Auch nach einer dreimaligen Impfung ist man ebenfalls gut geschützt, so Protzer.