Corona: Warum Covid die Suche nach Lepra-Kranken enorm erschwert

Die Corona-Pandemie erschwert die Suche nach Lepra-Kranken dramatisch. Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) hat allein im ersten Pandemiejahr 2020 ein Drittel weniger Lepra-Fälle gemeldet als 2019. Allerdings nicht, weil weniger Menschen an Lepra erkrankt waren, sondern weil wegen der Corona-Pandemie weniger Patienten diagnostiziert wurden, sagte die globale Gesundheitsberaterin der Hilfsorganisation, Saskia Kreibich, anlässlich des Welt-Lepra-Tages am 30. Jänner.

Drei bis fünf Jahre Inkubationszeit

Lepra-Bakterien zerstören die Haut und die Schleimhäute und befallen Nervenzellen. Der Erreger Mycobacterium leprae wird wahrscheinlich überwiegend per Tröpfcheninfektion übertragen. Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt drei bis fünf Jahre. Die Krankheit ist heilbar, aber etwa vier Millionen Menschen weltweit müssen mit teils schwersten Behinderungen leben - und mit Stigmatisierung.

Nur fünf Prozent der Weltbevölkerung können nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) überhaupt an Lepra erkranken, der Rest ist immun. Bei mehr als jedem zehnten Erkrankten vor allem in armen Ländern wird Lepra so spät entdeckt, dass körperliche Schäden bleiben. Coronabedingt sind derzeit frühzeitige Behandlungen mit Antibiotika vielerorts erschwert, um solche Schäden zu verhindern.