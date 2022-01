Künstlich beatmeter Patient: Daheim statt auf der Intensivstation

Mit einem langen Atem erzählt Robert Stadlmeyr seine Geschichte. Bald vergisst man, dass er auf fremde Hilfe angewiesen ist. Sein Geist ist klar, und auch sein sanftes Lächeln konnte er sich nach dem Sturz von der Leiter bewahren. Doch schon bald muss ihm wieder geholfen werden. Durch das Reden trocknet sein Mund aus, er bittet um sein Glas Wasser, das mit dem Strohhalm.

Das Glas ist bei ihm im Übrigen nie halb leer, immer halb voll. Diese Haltung mag auch seine Pflegerin. Yvonne Ricke hat ihre Ausbildung in Berlin absolviert und daran anschließend in Spitälern in Deutschland und Österreich gearbeitet. An ihrer Beschäftigung in Zell am Ziller schätzt sie vor allem „das Familiäre“. Für die Frau des Patienten, die nie von seiner Seite gewichen ist, sind sie und ihre Kollegen „zu einem Teil der Familie“ geworden. Einig sind sich alle: „Man lacht und weint auch miteinander.“