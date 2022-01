Covid, Impfung & Unfruchtbarkeit: Eine Personengruppe ist betroffen

Was ist, wenn ich aufgrund der Covid-Impfung keine Kinder bekommen bzw. zeugen kann? Diese Angst hält sich bei vielen Impfunwilligen nach wie vor hartnäckig. Nicht nur unter Erwachsenen, sondern auch unter Jugendlichen gehört Fruchtbarkeit nach der Verabreichung eines der Vakzine zu den Kernthemen, sagte Julia Holz, Jugendkampagnenexpertin beim Roten Kreuz, kürzlich im Ö1-Morgenjournal.

Beeinträchtigung bei Männern

Zahlreiche Studien haben bereits belegt, dass sich Corona-Impfstoffe nicht auf die Fertilität auswirken. Eine im American Journal of Epidemiology veröffentlichte neue Untersuchung kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis: Von Dezember 2020 bis September 2021 begleitete das Forscher-Team der Boston University 2126 Frauen aus den USA und Kanada, welche schwanger werden wollten. Die Teilnehmerinnen füllten alle acht Wochen Fragebögen zu Lebensstil, medizinischen Faktoren und Partnerinformationen aus. Ziel war es, sowohl die Zusammenhänge mit der Impfung als auch die möglichen Auswirkungen einer Covid-Infektion auf die Fruchtbarkeit zu ermitteln.

Das Ergebnis: Die Covid-Impfung stand bei beiden Partnern in keinem nennenswerten Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit.

Jedoch zeigten sich Auswirkungen auf jene, die sich mit Corona infizierten. Während bei den Frauen die Fruchtbarkeit nicht beeinträchtigt wurde, wirkte sich die Erkrankung sehr wohl auf die Zeugungsfähigkeit der Männer aus. Die Studie zeigte, dass die Fruchtbarkeit bis zu sechzig Tage danach beeinträchtigt war.

Der Kinderwunschexperte Michael Feichtinger beobachtete in seinem Wiener Wunschbaby Institut sogar, dass Männer nach einer Covid-Infektion ein sechsfach erhöhtes Risiko für Impotenz und in weiterer Folge für eine Depression haben. "Auch bei jungen Männern mit Kinderwunsch, welche einen milden Corona-Verlauf hatten, sehen wir häufig Langzeitfolgen im Sinne von stark eingeschränkten Samenbefunden und männlicher Unfruchtbarkeit. Deswegen rate ich auch jungen Männern, entsprechend vorzusorgen und sich unbedingt impfen zu lassen", schrieb Feichtinger kürzlich in einer Aussendung.

Samenqualität gleichbleibend nach Impfung

Auf die Samenqualität hat die Covid-Impfung hingegen keinerlei negative Auswirkungen. Bereits Anfang 2021 untersuchten Wissenschafter und Wissenschafterinnen der Miller School of Medicine an der Universität von Miamidie Qualität der Samenzellen von 45 Probanden im Alter von 18 bis 50 Jahren, und zwar vor und nach der Verabreichung eines mRNA-Impfstoffs. Verwendet wurden dabei die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna.

Verglichen wurde eine Samenprobe zwei bis sieben Tage vor der ersten Impfdosis mit einer Samenprobe 70 Tage nach der zweiten Impfdosis. Vor der Abgabe der Samenprobe hielten die Studienteilnehmer eine bis zu sieben Tage lange sexuelle Abstinzenz ein. Die Untersuchung umfasste die Spermienkonzentration, das Aussehen und die Gesamtzahl beweglicher Spermien. Die Qualität und Anzahl der Spermien seien nach der Impfung nicht beeinträchtigt, so das Ergebnis der Studie. Weiters hätten sich sogar leichte Verbesserungen der Samenqualität nach einer Impfung gezeigt.