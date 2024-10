Covid: Schwere Infektion könnte "Kontrollzentrum" des Gehirns angreifen

Der Blick ins Gehirn schwer an Covid-19 erkrankter Menschen könnte anhaltende Beschwerden nach Abklingen der akuten Erkrankungsphase miterklären: Zu diesem Schluss kommen Neurowissenschafterinnen und Neurowissenschafter der renommierten University of Cambridge .

"Die Tatsache, dass wir Anomalien in den Teilen des Gehirns sehen, die mit der Atmung in Verbindung stehen, deutet stark darauf hin, dass langanhaltende Symptome eine Folge der Entzündung im Hirnstamm nach einer Covid-19-Infektion sind ", wird Neurowissenschafterin Rua dazu im Guardian zitiert.

Der Hirnstamm ist der älteste Gehirn-Teil in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Er verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark. Das Areal kontrolliert Bewegungen der Augen sowie die Mimik und reguliert außerdem lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Blutdruck und Herzschlag.

Hirnstammgewebe in Mitleidenschaft

Ein Indiz dafür: Bei den untersuchten Patientinnen und Patienten waren die Schädigungen in mehreren Teilen des Hirnstamms auch noch mehr als sechs Monate später auf den Scans zu erkennen .

Der Start des Projekts fällt in eine Zeit, in der die chronische postvirale Erkrankung Long Covid Fachleuten noch kein Begriff war. Erst später im Verlauf der Pandemie wurden fortbestehende Beschwerden wie beispielsweise Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Hirnnebel oder Kopfschmerzen unter dem Terminus zusammengefasst.

Auslöser für Depressionen und Angstzustände

Entzündungen des Hirnstammgewebes könnten auch psychische Problemen mitbedingen, mit denen manche Menschen nach einer Covid-Infektion kämpfen. Von den an der Studie beteiligten Betroffenen hatten diejenigen mit den höchsten Entzündungswerten im Hirnstamm die schwersten körperlichen Symptome und die höchsten Werte bei Depressionen und Angstzuständen, heißt es in der in der Zeitschrift Brain veröffentlichten Untersuchung.

"Diese Studie liefert zwar keinen schlüssigen Beweis für die Ursachen von langem Covid, aber sie deutet auf einen möglichen Verdächtigen für einige der Symptome hin", wird Paul Mullins, unbeteiligter Experte für Neuroimaging an der britischen Universität Bangor, vom Guardian zitiert. Therapieoptionen ließen sich aus den Erkenntnissen nicht unmittelbar ableiten. "Aber sie weisen vielleicht auf die Notwendigkeit hin, Entzündungsreaktionen während der anfänglichen Covid-Infektion zu reduzieren."