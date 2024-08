Trotz unauffälliger Blutwerte kann Long Covid vorliegen

Nach wie vor gibt es keinen zuverlässigen Laborwert für die Diagnose von Long Covid – zu diesem Schluss kommen US-Forschende am Anschutz Medical Campus der University of Colorado.

Es sei eine Herausforderung, Biomarker zu finden, die Long Covid schnell und genau diagnostizieren, damit Erkrankte so schnell wie möglich die bestmögliche Versorgung erhalten. Untersucht wurden die Daten von fast 10.000 Erwachsenen mit und ohne Corona-Infektion. Die Forschenden sammelten die Daten an 80 Orten in 33 US-Bundesstaaten sowie Washington D.C. und in Puerto Rico, was die Studie zu einer der größten ihrer Art macht.