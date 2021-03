Covid 19: Trotz zweimaliger Impfung auch im PCR-Test positiv?

Entspricht das auch den Studiendaten?

„Ja“, sagt Thalhammer. „Für keinen Impfstoff gibt es Daten, dass er zu 100 Prozent vor einer Infektion schützt – 100 Prozent ist nur der Schutz vor schweren Verläufen, Aufenthalt auf Intensivstationen und Tod. Auch unsere Beobachtungen gehen in die Richtung, dass die Dauer einer neuerlichen infektiösen Phase viel kürzer ist die Virenbelastung geringer ist und dadurch wahrscheinlich auch das Risiko einer Weitergabe einer Infektion durch Geimpfte stark reduziert ist.“

Kann man auch als Geimpfter mit zwei Teilimpfungen erkranken?

In seltenen Fällen ist das möglich, da keine Impfung einen 100-prozentigen Schutz vor Erkrankung bietet. „Kommt es in Ausnahmefällen trotz Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung, so verläuft diese deutlich milder und werden Komplikationen und Todesfälle vermieden“, heißt es beim Nationalen Impfgremium.

Wieso erkranken manche wenige Tage nach der Impfung?

Zu einer Erkrankung kann es auch kommen, wenn die Infektion kurz vor der Impfung oder in den ersten Tagen danach erfolgt ist, bevor der Impfschutz vollständig ausgebildet werden konnte. Dazu das Impfgremium: „Ab dem 22. Tag nach der ersten Dosis ist bei allen verfügbaren Impfstoffen mit dem Beginn einer gewissen Schutzwirkung zu rechnen.“