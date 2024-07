Impfung gegen Covid-19: Wer soll sich auffrischen lassen? Und wann?

Der Anstieg von Coronavirus-Partikeln im Abwasser setzte heuer ein bis zwei Monate früher ein als im Vorjahr - dementsprechend höher ist jetzt schon die Belastung im Vergleich zum Vorjahr um dieselbe Jahreszeit. Am Freitag gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die erste Lieferung des aktuellen Corona-Auffrischungsimpfstoffes in Österreich eingetroffen ist. Doch wer soll sich damit impfen lassen? Und wann? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Eine Auffrischungsimpfung wird besonders Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf empfohlen: Das sind generell Menschen älter als 60 Jahre und solche mit chronischen Grunderkrankungen, etwa der Lunge, des Herz-Kreislaufsystems, der Nieren oder des Immunsystems. "Diese sollten - so wie auch bei der Influenza - eine jährliche Auffrischung erhalten." Gleichzeitig wird die Auffrischungsimpfung "allen empfohlen, die das Risiko eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs reduzieren möchten" - unabhängig davon, wie viele Impfungen bzw. Infektionen bereits zurückliegen. Die Auffrischung bringe unabhängig vom vorbestehenden Immunitätsstatus einen zusätzlichen Nutzen für die geimpfte Person, heißt es auch im Gesundheitsministerium - etwa weniger Infektionen und ein reduziertes Risiko für Long Covid.

Ursula Wiedermann-Schmidt ist Professorin für Vakzinologie an der MedUni Wien.

Am Wochenende hat der Molekularbiologe Ulrich Elling empfohlen, mit den Booster-Impfungen nicht bis in den Winter hinein zu warten. Soll man sich schon jetzt bzw. im August impfen lassen?

"Ich denke, dass das Hauptaugenmerk auf dem September liegen wird", so Wiedermann-Schmidt. "Wenn der Großteil der Urlauber zurück ist, die Schule wieder beginnt, die Kindergärten wieder voll sind und sich das Leben generell wieder mehr in die Innenräume verlagert, werden die Ansteckungsraten deutlich hinaufgehen." Hochrisikopersonen - sehr betagte Menschen, Schwerkranke - können natürlich auch schon im August geimpft werden: Aber eine große Impfaktion starten wir jetzt im Sommer nicht, die wird für den Herbst geplant." Abwägen muss man beim Zeitpunkt der Impfung auch den Umstand, dass der Schutz vor symptomatischen Infektionen nach zwei bis drei Monaten deutlich zurückgeht. Wiedermann-Schmidt plädiert auch dafür, etwa bei Flugreisen und generell öffentlichen Verkehrsmitteln wieder vermehrt an Masken zu denken.