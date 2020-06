Coronavirus: EU-Behörde rechnet mit mehr Infektionen

Er sei nicht optimistisch, "dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht. In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten und wenn nicht auch jetzt wir wieder einsehen in der Bevölkerung, dass die Gesundheitsbehörden Unterstützung und Konsens brauchen."

Das, was jetzt in einigen Teilen der Gesellschaft passiere, sei auch zersetzend für das, was "unsere große Kraft gewesen ist im Frühjahr, nämlich der gesellschaftliche Zusammenhang und die Informiertheit der allgemeinen Bevölkerung."