Coronavirus-Empfehlung: Klo-Deckel schließen!

Chinesische Forscher der Yangzhou University in Yangzhou haben nun einen Verbreitungsweg entdeckt, der bisher nicht berücksichtigt wurde, aber in Verbindung zwischen Aerosolen und Fäkalien stehen könnte: Viren-Aerosole könnten demnach durch die WC-Spülung so hoch im Raum aufsteigen, dass sie eingeatmet werden können. Sie empfehlen daher, den WC-Deckel vor dem Spülen zu schließen.

Spülung wirbelt Luft auf

Für die Untersuchung, die im Fachjournal Physic and Fluids veröffentlicht wurde, waren Wasserspülungen und Luftbewegungen per Computer simuliert worden und zwar, ob das Wasser direkt mit einem Strahl in die WC-Schüssel geleitet wurde oder rundherum. In beiden Fällen war der Druck der Spülung groß genug, um die Luft in die Höhe zu drücken.

Die Übertragung von Krankheitserregern über die Toilette ist schon lange bekannt - das ist auch der Grund, warum man sich die Hände nach dem Toilettenbesuch waschen soll. Mikrobiologen schätzen im Fall des neuartigen Coronavirus die Übertragung via Toiletten-Aerosole in der Washington Post ​​​​​​​allerdings gering ein.