Coronavirus: Boku stellt Forschern Proteine kostenlos zur Verfügung

Die Universität für Bodenkultur (Boku) stellt Forschern kostenfrei SARS CoV-2-spezifische Proteine für ihre eigene wissenschaftliche Arbeit zu COVID-19 zur Verfügung. Eine neue Datenbank an der Boku solle es auch anderen Wissenschaftern ermöglichen, ihre Forschung auf Basis von Antigenen mit besonders hoher Reinheit rasch und unkompliziert zu betreiben, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Ideale Kandidaten

Der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York (USA) tätige österreichische Virologe Florian Krammer war einer der ersten Forscher weltweit, der einen Test zum Nachweis von Antikörpern gegen das neue Coronavirus im Blut entwickelt hat. Damit lässt sich überprüfen, ob jemand bereits eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat. Die Tests sind aber auch ein wichtiges Instrument, um etwa die Wirksamkeit von Impfstoffkandidaten zu beurteilen und darauf basierend geeignete Impf-Modalitäten ableiten zu können.

Die Boku erhielt von Krammer genetisches Material für die Herstellung zweier Coronavirus-Antigene. In den vergangenen Monaten stellten Boku-Forscher diverse SARS CoV-2-spezifische Proteine (Antigene) in unterschiedlichen biotechnologischen Produktionssystemen her, um ideale Kandidaten für den serologischen Nachweis von SARS CoV-2 Antikörpern zu identifizieren. Diese werden nun anderen Wissenschaftern gegen Erstattung der Versandkosten zur Verfügung gestellt (https://portal.boku-covid19.at).