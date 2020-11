Coronavirus: BioNTech hält Impfstoff-Lieferung im Dezember für möglich

Sahin hält es für möglich, dass der Impfstoff noch in diesem Jahr in den USA oder in Europa "oder in beiden Regionen" zugelassen wird. Sein Team arbeite "fieberhaft" an einer Zulassung, erklärte der Mainzer. "Die Dokumente werden heute und morgen fertiggestellt und bei der FDA eingereicht." Bei den europäischen Behörden würden die "aktualisierten Daten mit den Wirksamkeitsdaten" voraussichtlich nächste Woche eingereicht. Eine Zulassung könnte dann "innerhalb von wenigen Wochen" erfolgen.

Hoffnung auf "normalen Winter"

Nach Angaben des BioNTech-Gründers könnten im Falle einer Zulassung bis zu 70 Prozent der Bevölkerung vor Herbst kommenden Jahres geimpft werden. "Ich denke, wenn wir wirklich einen guten Job machen, und mit 'Wir' meine ich alle Beteiligten - Regierungen, verschiedene Pharmaunternehmen und auch die Impfstoff-Logistiker - dann könnten wir es schaffen, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung vor Herbst 2021 geimpft werden", sagte er AFP. "Und wenn wir das schaffen, dann können wir einen normalen Winter haben, ohne wieder in den Shutdown zu gehen."

Gegen Impfskeptiker hilft nach Ansicht des Wissenschaftlers nur "Aufklärung, Information und Transparenz". Er könne sich zudem vorstellen, dass "die Diskussionen recht bald aufhören oder zumindest mal nicht mehr so im Vordergrund stehen", wenn die ersten Menschen geimpft wurden und von ihren Erlebnissen berichteten.