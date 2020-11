Der Vater der Corona-Impfung kommt aus Österreich

Das Impfprojekt von BioNTech/Pfizer heißt Lichtgeschwindigkeit. Ist nicht das Tempo das stärkste Argument der Impfskeptiker ...

Es gab von Start an einen Pakt, dass die Patienten-Sicherheit trotz der Geschwindigkeit oberste Priorität ist. Sämtliche an der Entwicklung beteiligten Unternehmen, Zulieferfirmen, Prüfzentren und Behörden haben sich für das Allgemeinwohl in einer Weise engagiert, wie ich es in meiner 50-jährigen Tätigkeit noch nie erlebt habe.

Sie haben das Wissenschafterehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin quasi „entdeckt“, Was macht die beiden aus?

Unsere enge Zusammenarbeit geht nun schon über zwei Jahrzehnte. Ich habe in der Universitätsmedizin Mainz Anfang der 90er-Jahre eine forschungsgetriebene Klinik für Hämatologie-Onkologie und Stammzell-Transplantation aufgebaut. Was wir damals vermisst haben, waren Wissenschafter, die Ergebnisse der Grundlagenforschung in Produkte für den Menschen übersetzen können. Auf meiner Suche nach solchen Wissenschaftern bin ich auf Özlem Türeci und Ugur Sahin gestoßen. Die beiden haben damals an der Entschlüsselung von Tumor-Antigenen als Zielstrukturen für Krebsimmuntherapie geforscht. Dies waren wissenschaftlich herausragende Ergebnisse, die versprachen einen Grundstein zur Umsetzung von Krebs-Immuntherapien in der Klinik zu legen. Ugur und Özlem sind geniale Strategen und Forscher mit Vorbildcharakter und Umsetzungskraft. Die beiden sind inzwischen weltberühmt geworden und sind in jeder Hinsicht Juwelen.

Sie waren viele Jahre in Innsbruck tätig, sind dann nach Deutschland übersiedelt. War der Grund, dass man als Österreicher erst ins Ausland gehen muss, um anerkannt sein zu können?

Meine Frau und ich hatten die Abmachung, dass unsere Kinder in Ihrem Familien-Clan in Innsbruck aufwachsen sollten. Als Forschungsprofessor an der Uni-Medizin hatte ich aber nur sehr begrenzten Zugriff auf Personal-, Budget und infrastrukturelle Ressourcen. So war ich gezwungen, immer mehr im Ausland Forschungsgelder aufzutreiben. Es war mir zwar möglich, die Dachböden der Universitätsklinik für Innere Medizin um einen Euro zu kaufen und mit Drittmitteln zu einer Forschungsabteilung mit Labors auszubauen. Insgesamt war dies aber zur Umsetzung ambitiöser Forschungsprogramme nicht ausreichend. In Absprache mit meiner Frau ging ich dann nach Mainz, wo ich dort eine neue, forschungsgetriebene Klinik mit einem Sonderforschungsprogramm „Tumorabwehr und ihre therapeutische Nutzung“ aufbauen konnte.