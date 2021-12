Corona: Wie stark der Booster vor der Intensivstation schützt

"Es tut mir leid das sagen zu müssen, aber die überwiegende Mehrheit der Menschen, die momentan auf eine Intensivstation kommen, sind nicht geboostert. Wer nicht geimpft ist, hat ein achtfach erhöhtes Risiko für einen Spitalsaufenthalt."

Drei von fünf Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in London haben gar keine Impfung - Tendenz steigend, berichtet The Guardian. Das ist umso bemerkenswerter, als 90 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahren zumindest einmal geimpft sind, und 56,9 Prozent sind bereits geboostert, also dreifach geimpft - ein internationaler Spitzenwert. Österreich liegt mit 40 Prozent Auffrischungsquote aber auch weit vorne und ist in der EU führend.

Gleichzeitig zeigen neue Studien die hohe Wirksamkeit von Boostern:

Generell ist auch für dreifach Geimpfte das Ansteckungsrisiko in einem Haushalt mit einem Omikron-Fall höher als in einem Haushalt mit einem Delta-Fall - einfach deshalb, weil Omikron viel infektiöser ist. Aber: Für Geboosterte war das Risiko einer Ansteckung in einem Omikron-Haushalt um 56 Prozent niedriger als für nicht Geboosterte.