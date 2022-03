Corona: Valneva erwartet EU-Zulassung von Totimpfstoff im April

Breitere Immunantwort

Der Ganzvirus-Impfstoff enth√§lt nicht nur den Andock-Eiwei√üstoff (Spike Protein) von SARS-Cov-2, sondern das Virus w√ľrde in abget√∂teter Form als Ganzes dem Immunsystem pr√§sentiert, sagte Jandl: "Der Vorteil davon ist, dass das Immunsystem auch andere Virusbestandteile sieht und eine tendenziell breitere Immunantwort ausgel√∂st wird.

Diese Technologie ist schon seit √ľber Hundert Jahren beim Tollwutimpfstoff bew√§hrt, und wird auch zum Beispiel bei der "Zeckenimpfung" (FSME) und gegen Hepatitis-Viren angewendet.

Seine Herstellung war allerdings ein langwieriger Prozess, deshalb war der Valneva-Totimpfstoff nicht so schnell verf√ľgbar wie etwa mRNA- und Vektor-Vakzine, erkl√§rte er. Zun√§chst wurde das Coronavirus von einer erkrankten Frau aus China in Italien isoliert, so Jandl. Dann habe man im Hochsicherheitslabor Zellen in Kulturschalen infiziert, und die Viren wurden darin vermehrt, bis gro√üe Mengen zur Verf√ľgung standen. Anschlie√üend isolierten die Labor-Mitarbeiter die Viren aus den Zellkulturbestandteilen und inaktivierten die Krankheitserreger chemisch.

Die Viren sind deshalb nicht mehr infekti√∂s, aber alle ihre Oberfl√§chenbestandteile sind intakt und k√∂nnen vom Immunsystem erkannt werden, so Jandl. Nach dem Zusatz von Wirkverst√§rkern (Adjuvantien) und Stabilisatoren wurde das Vakzin in Chargen abgef√ľllt. "Jede einzelne davon wird in unseren Labors und zus√§tzlich von den Beh√∂rden getestet", sagte er.

Der gesamte Herstellungsprozess w√ľrde in Europa abgewickelt.

In den klinischen Studien habe man auch Immunreaktionen gegen andere SARS-CoV-2 Bestandteile als das Spike-Protein beobachtet, deshalb w√ľrde der Impfstoff VLA2001 auch gut gegen verschiedenste Varianten wirken. Bei Delta und Omikron wurden jedenfalls neutralisierende Antik√∂rper nachgewiesen.

Passive Immunisierung mit monoklonalem Antikörper

F√ľr Personen mit geschw√§chtem Immunsystem gibt es nun zus√§tzlich die M√∂glichkeit einer "passiven Immunisierung", berichtete Botond Ponner von Astra Zeneca √Ėsterreich. Daf√ľr werden Antik√∂rper gegen SARS-CoV-2 im Labor produziert, anstatt im K√∂rper vom Immunsystem. Aus Tausenden Kandidaten habe man zwei herausgefischt, die sehr gut unterschiedliche Stellen am Spike-Protein binden.

Evusheld besteht aus den beiden monoklonalen Antikörpern Tixagevimab und Cilgavimab.

"Sie stellten sich als besonders stabil und wirksam heraus, und gew√§hren etwa sechs bis zw√∂lf Monate Schutz", sagte er: "Damit schlie√üen wir eine Versorgungsl√ľcke f√ľr Patienten die gerne gesch√ľtzt werden, wo die Impfung aber nicht den erw√ľnschten Erfolg brachte".

Die passive Immunisierung mit Antik√∂rpern w√ľrde die anderen Impfstoffe aber "keineswegs ersetzen", sondern eine erg√§nzende Ma√ünahme darstellen, so Ponner: "Die Antik√∂rper sind aktuell in √Ėsterreich vorhanden, werden an die Bundesl√§nder verteilt und k√∂nnen dort abgerufen werden."