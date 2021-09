Corona: Stressreaktion der Zellen könnte zu neuem Therapieansatz führen

Dabei handelt es sich eigentlich um ein Schutzprogramm von Zellen vor Stress und drohenden Schäden. Seneszente Zellen sind darauf programmiert, sich nicht mehr zu teilen, um ihre Schädigungen nicht an die nächste Zellgeneration weiterzugeben. Das schützt den Körper etwa davor, dass Krebs entsteht, heißt es am Montag in einer gemeinsamen Aussendung der Charité Charité u.a. mit der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz und dem Kepler Universitätsklinikums (KUK). Derartige Zellen produzieren aber weiter Botenstoffe, die Entzündungen antreiben, was etwa bei der Wundheilung wichtig ist. Diese Art der Zellalterung mit dem damit einhergehenden übermäßigem Ausscheiden von entzündungsfördernden Stoffen spielt aber auch eine Rolle bei der Entstehung altersbedingter Krankheiten wie Diabetes oder Gefäßverkalkung.

Allerdings können auch Infektionen mit Viren Seneszenz auslösen. Das ist der Untersuchung des Teams um den an der Charité und am Linzer Keplerklinikum tätigen Clemens Schmitt auch bei Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus der Fall. In Studien an infizierten Zellkulturen und Tieren zeigte sich, dass das Virus in den oberen Atemwegen in Schleimhautzellen Seneszenz auslöst. Die dann dort abgesonderten Entzündungs-Botenstoffe locken wiederum Vertreter des Immunsystems - die Fresszellen oder Makrophagen - an. Sie kommen eigentlich zum Ausschalten der seneszenten Zellen in den Schleimhäuten. Allerdings werden sie durch die Botenstoffe ebenfalls in diesen Zustand versetzt.

Was die Lawine der Entzündung antreibt

In der Folge können die Makrophagen in die Lunge gelangen, wo sie weiter entzündungsfördernde Stoffe absondern. So können sie dort ebenfalls wieder Zellen wie jene, die die Lungen-Blutgefäße auskleiden, in die Seneszenz treiben. In den Blutgefäßen können dann Verklumpungen entstehen, die die Lungenfunktion schädigen, beschreiben die Forscher den komplexen Ablauf.

Hier handle es sich offenbar um einen "sehr wichtigen Treiber eines Entzündungssturms, der eine Vielzahl charakteristischer Merkmale der COVID-19-Lungenentzündung, wie Gefäßschädigungen oder Mikrothrombosen, maßgeblich verursacht", so die Erstautorin der Arbeit, Soyoung Lee. Im Umkehrschluss könnte eine frühe Attacke auf derart veränderte Zellen ein neuer Angriffspunkt bei der Therapie schwerer Covid-19-Infektionen sein.

Bei Hamstern und Mäusen entpuppten sich vier bekannte Wirkstoffe in verschiedenen Kombinationen oder auch alleine als Möglichkeit, den Entzündungssturm einzudämmen und die Schädigung der Lunge abzumildern. Eines dieser sogenannten Senolytika sei auch vielversprechend für den Einsatz beim Menschen. Für Schmitt sind die neuen Ergebnisse "sehr ermutigend". Die Senolytika bringen aber auch Nebenwirkungen mit sich. Zum Einsatz der Wirkstoffe seien also noch "weitere klinische Studien nötig, die verschiedene Institutionen weltweit zum Teil schon aufgesetzt haben", so Schmitt.