Corona: Reinfektionsrisiko bei Kindern niedriger als bei Erwachsenen

Das Risiko an einer Reinfektion mit Sars-CoV-2 zu erkranken, wurde bislang nur für Erwachsene erforscht. Nun nahm sich eine Gruppe britischer Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Frage an, welchem Reinfektionsrisiko Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren unterliegen. Dazu werteten sie die Daten der Coronafälle in Großbritannien zwischen Jänner 2020 und Juni 2021 aus.

Die meisten Reinfektionen von Kindern gab es während der Delta-Welle. Generell war das Risiko für sie aber niedriger, speziell im Vergleich zu ungeimpften jungen Erwachsenen. Während sich das Reinfektionsrisiko bei Erwachsenen mit 0,73 Prozent beziffern ließ, waren es bei Kindern unter fünf Jahren 0,18 Prozent, 0,24 bei den Fünf- bis Elfjährigen und 0,49 Prozent zwischen zwölf und 16 Jahren. Das Risiko steigt mit dem Alter also kontinuierlich an. Dabei folgt es grob den Erstinfektionszahlen.