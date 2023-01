Corona-Pillen Paxlovid: Warum die Sorge vor resistenten Viren wächst

Neues Modell der MedUni Innsbruck

International führend bei der Beobachtung der Entwicklung solcher Resistenzen ist die MedUni Innsbruck. Forscherinnen und Forscher um die Virologin Dorothee von Laer und ihren Doktoranden Emmanuel Heilmann vom Institut für Virologie haben ein ungefährliches und einfach umsetzbares Modell entwickelt, das es ermöglich, Virusresistenzen vorherzusagen.

Denn mit dem Coronavirus zu hantieren, wäre in diesem Fall zu gefährlich. "Selbst im Hochsicherheitslabor wäre es aus ethischen und sicherheitstechnischen Gründen bedenklich, so genannte Gain-of-Function-Experimente durchzuführen. Wenn man einem Organismus etwas Neues beibringt (engl. gain of function, Anm.), in unserem Fall eine Resistenz, dann existieren folglich Viren, die resistent sind. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es besteht das Risiko, dass diese neuen, gefährlichen Viren aus dem Labor auskommen könnten", erklärt Heilmann den Hintergrund für die Entwicklung des neuen Untersuchungsmodells.