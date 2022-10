Corona: Österreich hat die höchste Inzidenz in Europa

Die aktuelle Corona-Welle nimmt weltweit an Fahrt auf. Am Dienstag sind in Österreich 13.416 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 12.285 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg somit auf 952,6 Fälle je 100.000 Einwohner.

Europaweit auf Platz 1

Mit diesem Wert liegt Österreich bei der Inzidenz europaweit klar auf Platz eins. Dahinter landen laut einer Statistik der Johns Hopkins University und des ECDC Slowenien (751,6 Fälle je 100.000 Einwohner), Liechtenstein (694,2 Fälle je 100.000 Einwohner) und Griechenland (525,4 Fälle je 100.000 Einwohner).

Die Zahlen der Grafiken können etwas von den Zahlen der Johns Hopkins University abweichen. Die Daten aus den Grafiken stammen von der Rechercheplattform Our World in Data. Aber auch hier liegt Österreich klar auf dem ersten Platz. Nicht in allen Ländern wird im gleichen Umfang getestet.