Corona: Neue Methode hilft bei Umgang mit Mutationen

Der Innsbrucker Wissenschafter Emmanuel Heilmann hat im Rahmen seiner Doktorarbeit bei der Virologin Dorothee von Laer eine Forschungsarbeit durchgeführt, anhand derer Coronavirus-Mutationen prognostiziert werden können. Mit der neuen Methode und dem antiviralen Medikament von Pfizer sei eine Vorhersage von Resistenzen des Virus gegen das Medikament möglich, wodurch man die Therapie anpassen könne, sagte Heilmann im APA-Gespräch.

Keine pathogenen Krankheitserreger

Seine Forschungsarbeit unterscheide sich wesentlich von anderen vergleichbaren Experimenten, so der wissenschaftliche Angestellte der Medizinischen Universität Innsbruck. "Bei der konventionellen Vorgehensweise triezt man ein Virus mit dem antiviralen Wirkstoff so lange, bis es resistent wird", erklärte Heilmann. Der damit gezüchtete Krankheitserreger sei aber problematisch, weil gegen diesen das eigene Medikament nicht mehr funktioniert, so Heilmann. "Damit hat man dann ein Pathogen gezüchtet, welches man auf keinen Fall in der Welt haben will", fügte er hinzu.