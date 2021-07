Corona-Konsortium: Belegung auf Intensivstationen wird steigen

Weil die Zahl der Neuansteckungen zunimmt und viele Ältere über 55 Jahren noch nicht geimpft sind, sollen laut Covid-Prognose-Konsortium die Belagszahlen auf den österreichischen Intensivstationen wieder steigen. Die Experten gehen davon aus, dass eine große Anzahl an Angehörigen dieser Altersgruppen - an die 560.000 Personen - noch nicht immunisiert sind. Deshalb sei ein Anstieg bis August von 1,96 auf 3,28 Prozent der Kapazität an Erwachsenen-Intensivbetten zu erwarten.

Auch Ältere betroffen

Der Anstieg der Neuinfektionen ist ganz Europa zu beobachten. Und davon sind laut Konsortium auch ältere Altersgruppen betroffen, wenngleich von einem niedrigeren Niveau ausgehend. Wenn man von einem weiteren Anstieg des Infektionsgeschehens von rund 420 Fällen pro Tag derzeit ausgeht - heute waren es 431 Neuinfektionen -, dann rechnen die Experten bis zum 28. Juli mit 680 Fällen pro Tag.

Die Sieben-Tages-Inzidenz wird dann auf 45 Fälle pro 100.000 Einwohner steigen, derzeit liegt sie bei 26,8. Dabei kann die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausfallen. Die Spannbreite der Sieben-Tages Inzidenz reicht von 10 in Burgenland bis 111 in Salzburg, dort ist die Inzidenz heute schon am höchsten mit 57,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.