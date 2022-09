Corona: Bisher 4.600 Spitalspatienten mit Long Covid registriert

Bis Ende Juli 2022 sind 4.593 Patientinnen und Patienten in Österreich mit Long-Covid-Symptomen im Krankenhaus behandelt worden. Davon starben 4,2 Prozent der Betroffenen im Rahmen ihres stationären Aufenthalts bzw. zwölf Prozent der 590 Intensivpatienten darunter. Das geht aus einem Factsheet der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hervor. Die Aussagekraft der Daten ist noch limitiert, da die Diagnose "Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet" erst im Mai eingeführt wurde.

Was sich aber aus den teilweise rückdatierten Zahlen ablesen lässt: Jene Long-Covid-Patienten mit Intensivaufenthalt bei ihrer ursprünglichen Covid-19-Erkrankung "hatten ein größeres Risiko auch mit Post Covid hospitalisiert zu werden", betonte Florian Trauner von der GÖG. Dieses Risiko betrug 6,7 Prozent im Vergleich zu 1,8 Prozent bei den Betroffenen ohne vorherigen Intensivaufenthalt. Das Geschlechterverhältnis aller Hospitalisierten mit Post Covid ist in Österreich ausgeglichen. Unter den Intensivpatienten waren jedoch 64 Prozent männlich, was sich wiederum mit den Covid-19-Hospitalisierungen deckt, erläutere der Public-Health-Experte im Gespräch mit der APA.