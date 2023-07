Cooles Quiz: Was wissen Sie über Eiscreme?

Eiscreme steht für Sommer, Sonne, Ferien. Wie kaum ein anderes Lebensmittel verbindet man es mit unbeschwerter Kindheit und Glücksgefühlen.

In der Tat konnten bereits im Jahr 2005 Neurowissenschaftler des Institute of Psychiatry in London in einer Studie feststellen, dass Eisschlecken die Lustzentren im Gehirn aktiviert, in der Studie wurde Vanille-Eis getestet.

